A Monteodorisio è tutto pronto per festeggiare la Madonna delle Grazie, attesi migliaia di fedeli

E’ tutto pronto a Monteodorisio per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, la tradizionale ricorrenza attesa ogni anno non solo nel Vastese. Dopo la traslazione della statua della Madonna, avvenuta la scorsa domenica dalla chiesa parrocchiale al Santuario, per il fine settimana è previsto un calendario ricco di eventi.

Domani, venerdì 30, alle 18.30, presso il campo sportivo comunale, si terrà l’11° memorial dedicato a Maurizio Natale, lo studente di Monteodorisio, scomparso nel 2009 nel terremoto dell’Aquila. Tre le squadre coinvolte: gli Amatori 88, gli Amatori 2013 e l’Odorisiana Calcio 2007. Sabato 31 agosto, si partirà con i festeggiamenti in onore di San Rocco, con la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale, accompagnata dalla processione. Nel pomeriggio, ci sarà l’accoglienza dei fedeli di Larino, che anche quest’anno, sperimenteranno un vero e proprio ritorno alle origini con un pellegrinaggio a cavallo, partendo dal comune molisano fino ad arrivare a Monteodorisio.

Alle 18, la recita del Rosario e la celebrazione eucaristica presieduta da sua Ecc.za Mons. Bruno Forte. Al termine, la processione dal Santuario alla Chiesa parrocchiale. Domenica 1° settembre, si terrà in mattinata, la celebrazione di S. Messe nel Santuario. Alle 11.00, la Santa Messa, accompagnata dalla processione, partendo dalla chiesa parrocchiale. Nel pomeriggio la recita comunitaria del S. Rosario e la celebrazione delle S. Messe. Fino all’8 settembre, alle 18, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, si terrà l’ottavario di preghiera per i benefattori dell’omonimo santuario.

Domenica sera, alle 21.30, in piazza Umberto I, avrà luogo il concerto di Giuliano Palma. “Da più di un mese con il comitato abbiamo iniziato i preparativi per i festeggiamenti della Madonna Delle Grazie, per il nostro paese è un evento importante che ogni anno raccoglie migliaia di fedeli e che implica un’importante organizzazione. – spiega Daniele Molisani, presidente del comitato feste - Quest’anno abbiamo scelto Giuliano Palma, artista a 360 gradi, la sua band e la sua musica garantiscono la qualità, unitamente ad un grande spettacolo, in un perfetto equilibrio con le esigenze popolari della nostra festa di paese.”