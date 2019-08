Pianoforte, il maestro Luigi Petta si esibisce a Palmoli

Sabato prossimo, 31 agosto, a Palmoli, a partire dalle ore 18.30, la splendida chiesa di Santa Maria delle Grazie, in via Vittorio Veneto, 51, sarà lo sfondo per il recital pianistico del maestro Luigi Petta.

Abruzzese, inizia giovanissimo lo studio del pianoforte partecipando a numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali svolti in varie regioni d’Italia, classificandosi sempre ai primi posti. Si è esibito in prestigiose sale concertistiche (tra le quali il Teatro La Fenice di Venezia) e in importanti rassegne e festival musicali nelle città di Vicenza, Firenze, Lucca, Prato, Viterbo, Lecce, Caltanissetta, Pescara, Ravenna, Campobasso, Genova.

Ha al suo attivo numerosi concerti, da solista, in formazioni cameristiche e con orchestra. Ha collaborato con i musicisti della Sungshin University di Seul (Corea del Sud), con i quali ha affrontato pagine importanti del repertorio cameristico con pianoforte, esibendosi in vari concerti.

Ha affiancato al percorso musicale quello universitario conseguendo, nel 2017, la Laurea Magistrale in Economia col massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi del Molise di Campobasso, discutendo una tesi sulla Disciplina Contabile dei Conservatori Italiani con il Prof. Avv. Francesco Fimmanò.

Nella serata di sabato, impreziosita dal patrocinio del Comune di Palmoli, il pianoforte del maestro Petta, che viene dalla collezione di Angelo Fabbrini, delizierà il pubblico con musiche di Bach, Galuppi, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Ginastera. L'ingresso è libero.