Una serata ricca di emozioni all’11° memorial “Maurizio Natale”

Tante le emozioni ieri sera in occasione dell’11° memorial dedicato a Maurizio Natale, il giovane studente di Monteodorisio, scomparso nel 2009 nel terremoto dell’Aquila. “Maurizio è stato il fondatore della squadra nel 2007, - spiega Graziano Menna, presidente dell’A-.S.D Odorisiana Calcio 2007 – era una persona solare e con tanta voglia di fare, sempre presente all’interno della nostra comunità. Era una persona che sapeva dare spunti agli adulti, nonostante la sua giovane età. – prosegue Menna – Perdere Maurizio è stata una tragedia. Oggi posso dire che è stato uno dei ragazzi più buoni che abbia mai conosciuto, se una persona prende esempio da lui può fare solo del bene. Alla mamma Antonietta dico che il memorial non deve essere un giorno di tristezza, perché per noi è sempre un piacere ricordare una persona speciale come Maurizio, è un onore.”

“E’ bello ricordare Maurizio, un ragazzo che è stato parte integrante di tutta la comunità, sia i bambini che gli anziani avevano rispetto nei suoi confronti, perché era lui il primo a dimostrarlo. Un ragazzo eccezionale che noi rimpiangiamo tutti i giorni. – afferma Graziano Memma degli Amatori 88 - Il ricordo più bello che ho su di lui risale all’organizzazione della festa della Madonna risalente a molti anni fa. Maurizio faceva parte del comitato feste, lui era stato sempre positivo e pronto a tirarci su di morale nei momenti difficili.”

“I memorial sono occasioni belle per la comunità da ripetere ogni anno, Maurizio è un esempio per grandi e piccoli. – dice Stefano Tarquinio degli Amatori 2013, subentrato al mister Andrea Ricchezza - Il suo ricordo rimarrà sempre vivo, così come anche quello di Gianluca D’Agostino, al quale ogni anno dedichiamo un memorial.”

Al campo sportivo, oltre alle squadre, alla mamma Antonietta, agli amici e ai parenti, era presente anche l’Amministrazione Comunale. “Vogliamo ringraziare l’Odorisiana Calcio 2007, gli Amatori 88, gli Amatori 2013, e mamma Antonietta – dichiara il sindaco Catia Di Fabio - e continuare a mantenere vivo il ricordo di un giovane molto stimato e conosciuto nella nostra comunità!