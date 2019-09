Roccaspinalveti, volontari a lavoro per sistemare il campo sportivo comunale

Volontari al lavoro in occasione della prima "giornata solidale e della partecipazione cittadina", svoltasi nei giorni scorsi a Roccaspinalveti. La giornata, organizzata dal Comune di Roccaspinalveti, con la collaborazione delle società sportive, aveva la finalità di realizzare interventi di sistemazione del campo sportivo comunale.



Ringraziamo le società sportive Asd Roccaspinalveti e Dinamo Roccaspinalveti” dichiara il sindaco Claudia Fiore, “nonché tutti i cittadini che volontariamente hanno partecipato all'iniziativa. Grazie al loro impegno è stato possibile effettuare diversi lavori di manutenzione del campo sportivo, in vista dell’imminente inizio della nuova stagione calcistica.”



La giornata ha visto la partecipazione di circa 25 volontari, per un totale di 247 ore di lavoro ed è stata realizzata anche attraverso un contributo del comune di circa 700 euro per l'acquisto dei materiali necessari.



“I volontari” continua il sindaco, “hanno provveduto a ritinteggiare gli spogliatoi, panchine, pali e transenne, ad affiggere le targhe, a sostituire le reti del campo di gioco. Parte importante del lavoro è stata anche quella di raccogliere i rifiuti presenti nelle aree laterali e nella zona retrostante gli spogliatoi e il legname abbandonato”.