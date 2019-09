Concorso fotografico "Vendemmiamo 2019": iscrizioni aperte fino al 26 ottobre

Al via la quarta edizione del concorso fotografico “Vendemmiamo: L’uva si mette in posa”, indetto dal Comune di Scerni.

L’obiettivo del concorso è quello di promuovere la vendemmia attraverso la fotografia, raccontandola in tutte le sue sfaccettature: l’uva, il paesaggio con i vigneti, gli scorci, le persone, gli utensili, i momenti di convivialità, le situazioni di lavoro.

Ogni autore potrà presentare al massimo n°4 fotografie in formato digitale jpeg (file a colori con lato maggiore non inferiore a 4000 megapixel a 300 dpi).

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark, fotomontaggi o segni riconoscibili di qualsiasi genere. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità civile e penale degli organizzatori nei confronti di terzi, in particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, egli le abbia ottenute.

La partecipazione è totalmente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini.

Le foto dovranno pervenire agli organizzatori entro la mezzanotte del 26 ottobre 2019 inviandole attraverso la compilazione dell’apposito form presente sul sito www.vendemmiamo.photo.

Saranno assegnati i seguenti premi:

1° classificato: Buono Amazon del valore di €300,00.

2° classificato: Buono Amazon del valore di €100,00.

3° classificato: Borsa per attrezzatura fotografica

Altri premi per le foto segnalate da menzione speciale.

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, gli organizzatori si riservano il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini, per scopi divulgativi, promozionali, ecc., con la citazione dell’autore.

Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione della Privacy, esplicitamente confermando la nostra attenta adesione al disposto del Regolamento Gdpr n.679/2016 ed a quanto ne discende, ed in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e all’articolo 34. I suddetti dati personali saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso e potranno essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’evento in oggetto.

Gli organizzatorisi riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet istituzionale www.comunediscerni.com oppure sul sito www.vendemmiamo.photo e sulle pagine Facebook del Comune di Scerni e del Concorso Vendemmiamo.