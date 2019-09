TIM e Infratel: al via programma per banda ultralarga in 100 Comuni dell’Abruzzo

E’ entrato nella fase operativa l’accordo tra TIM e Infratel che consente di “accendere” tutte le infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in 100 comuni dell’Abruzzo con il modello dell’intervento diretto, accelerando in tal modo lo sviluppo delle reti ultrabroadband nelle “aree bianche” non oggetto in passato di bandi. In questi comuni saranno progressivamente resi disponibili i servizi a banda ultralarga di TIM.



L’accordo consente di realizzare un programma di attività predisponendo una road map di attivazioni da parte di TIM conseguenti alla consegna della fibra ottica da parte di Infratel e contraddistinta da date certe riguardo l’attivazione dei servizi ai cittadini, alla pubblica amministrazione ed alle aziende di quei territori.



L’intesa rappresenta una virtuosa sinergia tra pubblico e privato per superare il digital divide nel nostro Paese, in coerenza con la strategia nazionale per la diffusione della banda ultralarga, e prevede un acquisto rilevante da parte di TIM di infrastrutture di fibra spenta realizzate da Infratel. TIM utilizzerà tali infrastrutture per portare la banda ultralarga nei comuni individuati dal progetto.



TIM ha deciso di utilizzare ed integrare le infrastrutture di rete in fibra ottica realizzate dalla società in-house del MiSE al fine di fornire i servizi ultrabroadband in tecnologia FTTC e FTTH a beneficio di cittadini e imprese dei comuni interessati.



L’accordo fissa un cronoprogramma di attivazioni certo sulla base della disponibilità della fibra all’effettivo completamento dei lavori. In parallelo con i negoziati per definire tutti gli aspetti contrattuali è già iniziato il piano di attivazione; un’accelerazione per quanto riguarda la diffusione massiva dei servizi è prevista quindi già nel corso di quest’anno e si completerà nel 2020/2021.

Questo l'elenco dei Comuni nella provincia di Chieti: Ripa Teatina, Villamagna, Bucchianico, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Roccamontepiano, Crecchio, Casacanditella, Orsogna, Miglianico, Tollo, Rocca San Giovanni, Frisa, Mozzagrogna, Castel Frentano, Sant'Eusanio Del Sangro, Paglieta, Archi, Perano, Tornareccio, Gessopalena, Fara San Martino, Altino, Roccascalegna, Lama Dei Peligni, Palena, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, Cupello, Monteodorisio, Roccaspinalveti, Scerni, Torino di Sangro, Pollutri, Castiglione Messer Marino, Gissi.