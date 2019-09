Acqua, ci risiamo: ancora una rottura e rubinetti a secco

La Sasi avvisa l’utenzache, a causa di un intervento d’urgenza per la rottura della condotta principale (Scerni-Casalbordino) nel comune di Pollutri, nella giornata odierna dell'11 settembre verrà sospesa la fornitura idrica dalle 14 e fino alle ore serali nei seguenti comuni:

Casalbordino(Capoluogo, Marina e per le località fornite dai serbatoi “Miracoli” ex cassa e “Miracoli” ex Comunale), Torino di Sangro (Capoluogo e contrade). Villalfonsina(Capoluogo e contrade), Pollutri (Capoluogo e contrade) e Vasto(per le località fornite dal serbatoio “Borrello”)

"Il ripristino del servizio- scrive l'azienda in una nota - avverrà nel più breve tempo possibile".