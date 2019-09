Al via i lavori di pavimentazione lungo il viadotto Trigno

Lunedì 16 settembre Anas (Gruppo Fs italiane) avvierà lavori lungo il viadotto Trigno, al km 526,200 della statale 16 Adriatica nel comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), per il rifacimento della pavimentazione stradale con l'impermeabilizzazione delle solette di impalcato e l'installazione di nuovi giunti di dilatazione. Per consentire l'esecuzione degli interventi sarà istituito il senso unico alternato della circolazione, regolato da semaforo, fino al 16 dicembre. Inoltre, in seguito al completamento dei lavori di consolidamento dei pilastri e delle travi di impalcato, da lunedì 16 settembre non saranno più attive le limitazioni al transito in vigore lungo il medesimo viadotto.