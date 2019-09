Al via i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di Scerni

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del campo sportivo "G. Di Vittorio" di Scerni. Gli interventi consistono in nuove recinzioni, restauro delle panchine, nuovo manto in erba sintetica, nuovo impianto audio, integrazione al sistema di illuminazione per un costo totale di circa 600mila euro. Ad aggiudicarsi i lavori, con un ribasso del 10%, è stata la ditta Delfino Sport che riconsegnerà il progetto intorno alla fine di dicembre. "Si tratta di un intervento previsto, già inserito nel programma elettorale, che trova copertura finanziaria con la scadenza di altri mutui e con un contributo del Coni", afferma il sindaco di Scerni Alfonso Ottaviano, "Abbiamo fatto tanto in termini di sicurezza degli edifici scolastici e della sistemazione delle strutture esistenti, abbiamo ridotto la pressione fiscale per quanto riguarda la Tari e le rette degli asili nido", continua Ottaviano, "Ora è giusto intervenire sugli impianti sportivi e nelle aree per i bambini, il tutto senza andare a gravare sulle tasche dei cittadini".