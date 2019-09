"Save the world", per gli alunni di Gissi una giornata di riflessione sui cambiamenti climatici

Venerdì 27 settembre, gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Gissi, guidati dai propri insegnanti, hanno vissuto la giornata scolastica discutendo e riflettendo sul tema dei cambiamenti climatici in occasione del terzo sciopero del Clima. Insegnanti e studenti hanno ritenuto più opportuno dedicare la Giornata allo studio e alla riflessione condivisa anziché partecipare alla manifestazione di piazza. Ogni classe ha visto il film-documentario Before the flood, in cui l'attore Leonardo DiCaprio si incontra con scienziati, attivisti e leader mondiali per discutere i pericoli del cambiamento climatico e le possibili soluzioni. Tra le persone intervistate ci sono Barack Obama, John Kerry e Papa Francesco. Gli alunni hanno poi lavorato in gruppo con opportuni materiali producendo disegni, poesie e racconti sul tema offrendo utili spunti di riflessione e di approfondimento critico dell’argomento. Ecco due poesie che sintetizzano l’esperienza condotta:

SALVIAMO LA NOSTRA TERRA Se la Terra vogliamo salvare Un comportamento migliore dobbiamo adottare. I cambiamenti climatici stanno modificando la Terra E noi dobbiamo fare di tutto per difenderla. Le foreste vanno a fuoco E al completo scioglimento dei ghiacciai manca poco. Il mare è sempre più inquinato E di plastica è stato inondato. La nostra Terra va protetta E noi dobbiamo tenercela stretta. Benedetti Francesco Pio, Colasante Benedetta e Tumini Rosa, classe IIIA I CAMBIAMENTI NEL NOSTRO MONDO I cambiamenti climatici hanno distrutto gli ambienti acquatici. Le persone sono assassine E stanno distruggendo le barriere coralline. I pesci abbiamo pescato E con le barche il mare abbiamo inquinato. In Groenlandia un fatto sta accadendo I ghiacciai si stanno sciogliendo. Aiutarli possiamo Se i combustibili fossili limitiamo. Pannelli solari possiamo installare Ed energia risparmiare. Molte foreste stanno bruciando E il nostro aiuto stanno cercando. Di ossigeno è rimasto poco Cerchiamo di evitare che le foreste prendano fuoco. Le inondazioni sono molto frequenti E causano parecchi incidenti. Migliaia di raccolti sono distrutti E l’alta marea li ha portati via tutti. Ecco solo alcuni aspetti Di questi sconvolgenti cambiamenti. Forse non molto possiamo cambiare Ma ci dobbiamo provare. Questo Mondo amiamo Ma non durerà a lungo se così continuiamo. Diamoci da fare: risparmiamo e collaboriamo Così il nostro Mondo salviamo. Di Rocco Maya e Tanasa Maria Sara, classe IIIA