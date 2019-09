La Proloco San Giacomo di Scerni dona materiale didattico all’Istituto Leonardo Da Vinci

Ieri mattina a Scerni, la Pro Loco San Giacomo, ha organizzato una lodevole iniziativa, donando prodotti per la didattica all’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci. Sono stati offerti inoltre un impianto audio, alcuni giochi per la scuola dell’infanzia e per il nido comunale. All'iniziativa ha preso parte il sindaco di Scerni, Alfonso Ottaviano, che in nome dell’amministrazione, ha donato una televisione alla scuola dell’infanzia. Alla cerimonia hanno partecipato anche il dirigente scolastico Camillo D’Intino, la sua vice Nadia De Risio, il presidente della Pro Loco San Giacomo Anna Giovanna Trivelli, gli insegnanti, gli alunni e i collaboratori dell’Istituto.

L’idea è nata da una raccolta fondi in seno alla manifestazione “Sapori e Motori” della Pro Loco San Giacomo.