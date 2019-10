Allarme truffe a Monteodorisio, finti incaricati del Comune porta a porta

"Ci hanno segnalato che ci sono persone che si introducono presso le abitazioni private dei cittadini per fare accertamenti o rilievi di qualsiasi tipo, spacciandosi per incaricati del Comune". Così in una nota il Comune di Monteodorisio mette in guardia i suoi residenti, "Non abbiamo incaricato nessuno! Per garantire una maggiore sicurezza, abbiamo già provveduto a contattare i Carabinieri, che sono al corrente dell’accaduto. Pertanto se qualcuno si presentasse con strane qualifiche, non solo è opportuno non farli entrare, ma anche denunciare l’episodio alle Forze dell’Ordine e segnalarlo agli uffici comunali"