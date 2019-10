Palmoli, presentato il progetto di valorizzazione del SIC Monti Frentani e fiume Treste

Giornata importante ieri per la Valle del Treste.

In occasione della Giornata di presentazione del progetto di valorizzazione del SIC Monti Frentani e fiume Treste, come da programma e’ stata svolta una partecipatissima escursione sul sentiero VT1 della nuova rete sentieristica della Valle, accompagnati dalle guide Alessio Massari e Tiziana Dicembre di Itinerari d'Abruzzo Associazione .

Alla bella passeggiata nel verde del Bosco Romelle e’ seguito un gustoso pranzo a base di prodotti tipici locali, la visita del museo Mu Ben e del Castello Marchesale accompagnati da Attilio Mauri.

A conclusione della giornata l’importante conferenza che ha visto la partecipazione dei sindaci di Palmoli San Buono Furci e il saluto del sindaco di Liscia, comuni promotori e beneficiari del progetto, e dei sindaci di Roccaspinalveti e Tufillo.

Tutti hanno confermato la volonta alla prosecuzione della collaborazione per lo sviluppo ecosostenibile del territorio con un occhio di riguardo verso la mobilita’ lenta. Inoltre hanno rinnovato l’impegno alla conservazione di quanto e’ stato fatto nel progetto, come ad esempio la manutenzione dei sentieri e delle strutture realizzate.

Al saluto dei sindaci sono succedute le presentazioni del Dott. Nicola Zinni che ha spiegato cos’e’ un SIC illustrandone le caratteristiche e i valori naturalistici, l’Arch. Attilio Mauri che e’ entrato nel merito delle attivita’ progettuali realizzate e il Dott. Alessio Massari che ha illustrato la rete sentieristica e le attivita’ di divulgazione, editoria e comunicazione svole nel progetto.

In fine il Prof. Nunzio Mezzanotte ha parlato di Santi e Briganti della Valle del Treste stimolando l’idea di itinerari tematici legati a questi due sentiri ed importanti temi e il Prof. Francesco Nasini che ha invece spostato l’attenzione sui grandi alberi da tutelare presenti nella Valle del Treste e nel vastese, anch’essi appartenenti alla cultura popolare, a meta’ tra storia e legenda.