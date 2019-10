Ifi, polemica dell'azionista sul caso del personale: presidente azionista Pompeo Vincenzo Bava

In attesa della discussione prevista per queste ore del ricorso presentato dagli azionisti Ifi di Santhià contro la dichiarazione di fallimento dell'azienda, decretata tre mesi fa dal Tribunale di Vercelli, Vincenzo Bava, azionista di maggioranza di Ifi Lux, si dice sorpreso «nel vedere richiamati in servizio tramite un'agenzia di somministrazione di personale e proprio alla vigilia dell'esame del ricorso, quattro ex-lavoratori di Ifi per svolgere le attività di completamento della documentazione relativa alle ultime due carrozze già consegnate ad Ansaldo a stabilimento già chiuso».

Secondo Bava tutto il lavoro di ricondizionamento delle carrozze poteva essere concluso dal personale Ifi con la conseguente immissione di liquidità che avrebbe assicurato la continuità aziendale ed il relativo pagamento delle competenze del mese di luglio. «Ora invece- continua Bava - questo incasso viene destinato alla gestione della procedura fallimentare». Da indiscrezioni pare, però, che gli ex lavoratori siano stati richiamati non per svolgere mansioni particolari, ma semplicemente per realizzare un inventario. Infine Bava esplicita alcun dubbi: «Com'è possibile che uno dei motivi a suo tempo adotti dal Tribunale per la chiusura dello stabilimento era riconducibile al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed ora il personale può tranquillamente operare all'interno dello stesso? Come abbiamo sostenuto sin dall'inizio - conclude l'azionista di riferimento di Ifi - questa vicenda non è chiara e continuano a rimanere a noi incomprensibili le ragioni della decisione a suo tempo adottata dal Tribunale e la gestione di tutta la fase post-fallimentare. Con una maggiore ponderatezza, l'azienda sarebbe pienamente produttiva e il destino di 80 famiglie non sarebbe finito nel dimenticatoio».

v.ro.