Entroterra vastese e trasporto pubblico, la minoranza di Carunchio non ci sta al cambiamento degli orari dei bus

Noi consiglieri della lista Carunchio Unito e Civico vogliamo protestare ed affermare la contrarietà netta e irremovibile sulla decisione presa dalla ditta autoservizi Cerella in relazione allo spostamento dell’orario di partenza dei ragazzi studenti la mattina che “si dice” sarà di soli 5 minuti a partire da domani lunedì 4 novembre 2019.

Noi riteniamo che la variazione del percorso con la soppressione della corsa di Palmoli, che porta quindi ad aggiungere un’ entrata e uscita in Palmoli, prima era il semplice passaggio alla Fonte La Casa in attesa della coincidenza.

A seguire entrata a San Salvo con le relative fermate e finire la corsa degli studenti a Vasto.

Pensare di fare questo tragitto con queste variazioni e con le annesse fermate , spostando l’orario di soli 5 minuti in più, anche nella considerazione dello stato comatoso delle strade dell’Alto vastese è pura immaginazione velleitaria.

Non ci stà bene nemmeno l’orario di ritorno , arrivo previsto alle tre del pomeriggio, si torna indietro di 30 anni , erano decenni che i nostri ragazzi non tornavano in questo orario.

Noi pensiamo che il Gruppo Cerella debba organizzare in altri posti risparmi ed economie di scala, non è sulla pelle dei ragazzi delle zone interne che si fanno contenimento dei costi. Forse sarebbe il caso di verificare le origini dei tanti problemi finanziari che attanagliano il bilancio economico della società Cerella, invece si preferisce infierire su quelle poche famiglie ed i loro figli che invece ci credono e ci vivono ancora.