Gli alunni di Casalanguida in visita al frantoio per riscoprire i sapori autentici

Gli alunni della scuola primaria e i bambini della scuola dell’infanzia di Casalanguida si sono recati in visita al frantoio del paese del sig. Sabatini Angelo. Nell’ambito del Progetto Service Learning che anche quest’anno è in atto in tutte le scuole dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, con sfondo integratore legato all’economia, dall’artigianato alle attività contadine del luogo di appartenenza, gli insegnanti hanno proposto tale uscita didattica per offrire ai bambini l’opportunità di approfondire la conoscenza della filiera dell’olio. Con tanta curiosità e interessatissimi, essi hanno osservato le varie fasi della lavorazione delle olive, dal momento della presa in carico del frantoio al confezionamento. A conclusione del percorso, tutti hanno degustato molto volentieri pane e olio, apprezzandone il gusto e riscoprendo la genuinità di un prodotto così pregiato e utilizzato quotidianamente nei pasti. Al termine della visita, ogni bambino e tutto il personale scolastico hanno ricevuto in omaggio una bottiglietta di olio extravergine di oliva e ciascuno ha ringraziato il sig. Sabatini per la cordialità e la disponibilità offerte.