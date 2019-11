'Libriamoci' con Gianni Rodari: giornate di lettura nelle scuole di Gissi

Settimana molto intensa e ricca di esperienze quella vissuta, nell’ Istituto Omnicomprensivo “Giuseppe Spataro”, dagli alunni della Scuola Primaria e della Secondaria di Primo grado di Gissi, nell’ambito dell’evento di Libriamoci, giornate di letture nelle scuole dall’11 al 16 novembre.

Le storie, le filastrocche e le poesie di Gianni Rodari, di cui nel 2020 ricorrono i cento anni dalla nascita, hanno fatto da sfondo e da filo conduttore a tutte le proposte didattiche che si sono susseguite dal lunedì al venerdì. In tutte le classi, lunedì, si è iniziato con la lettura, da parte degli insegnanti, di alcune sue storie simpatiche, accattivanti e sempre attuali. Si è poi proseguito con letture animate nella biblioteca scolastica, dove gli alunni, a gruppi, sono stati coinvolti in attività creative che li ha visti molto partecipi ed entusiasti. Il mercoledì la curiosità serpeggiava nei corridoi, nelle aule e tra i banchi per i lettori misteriosi che sarebbero venuti in classe a leggere storie. Insegnanti, genitori, nonni e persone che non ti saresti mai aspettato si sono messi in gioco, ognuno con la propria specificità, nel ruolo di narratori.

Il giovedì è stato dedicato alle letture in continuità. Gli alunni di classe quinta, al mattino si sono ritrovati con quelli della Scuola Secondaria di Primo Grado per leggere alcuni testi tratti dal libro Favole al telefono e poi si sono impegnati e divertiti nella rappresentazione grafica e nella riscrittura in versi delle storie loro assegnate. Nel pomeriggio, a gruppi, si sono recati nelle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e si sono cimentati nel ruolo di alunni lettori. Venerdì, per finire, dalle storie più affascinanti di Rodari sono state estrapolate le frasi più belle e, accompagnate da colorati e fantasiosi disegni, sono state riportate su piccoli manifesti appesi, uno accanto all’altro, a un filo attorcigliato di un “vecchio” telefono, ricordo nostalgico di qualche anno fa. A conclusione di questa impegnativa, ma ricca opportunità formativa ci piace citare la dedica che la Dirigente Scolastica, Dottoressa Aida Marrone ha fatto pervenire ai piccoli lettori di Gissi: “Vorrei che tutti leggessero non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.” (Gianni Rodari)