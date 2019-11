A San Giacomo di Scerni torna la seconda edizione di "Sapori e Colori del Natale"

“Dopo il successo dell’anno scorso siamo pronti per ripetere le due belle serate all’insegna del divertimento, del buon cibo, della bella musica con stand di mercatini e tante altre sorprese all’interno della seconda edizione di Sapori e Colori del Natale”. Ad annunciarlo è Elio Di Candilo Presidente della Pro Loco di San Giacomo di Scerni che spiega come “fervono i preparativi per allestire la seconda edizione del mercatino natalizio che si svolgerà il 30 novembre ed il 1 dicembre nella bellissima cornice della Contrada di San Giacomo di Scerni. La nostra organizzazione è pronta per accogliere nei migliori dei modi cittadini, visitatori, ragazzi e turisti per conoscere artigiani, piccoli produttori locali, hobbisti, associazioni e gustare tanti piatti tipici della nostra tradizione enogastronomica. Inoltre invito tutti coloro che hanno il desiderio di esporre il loro prodotto o passione di mettersi in contatto con la nostra ProLoco. Pertanto – conclude Di Candilo – vi aspettiamo numerosi per non perdere questo appuntamento natalizio e nei prossimi giorni sveleremo nel dettaglio il programma delle due giornate".