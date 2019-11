Sabato 23 novembre a Pollutri torna "Prosit! Polu Uthar"

Sabato 23 novembre torna l'appuntamento con Prosit! Polu Uthar - memorie e sapori contadini. Il centro storico di Pollutri ospiterà per il 10° anno la manifestazione dedicata al gusto, e non solo, promossa dall'Amministrazione Comunale e dalla Consulta Giovanile con la partecipazione di tante associazioni, espositori, produttori e tanti cittadini che volontariamente si mettono a disposizione per la buona riuscita dell'evento.



Sarà una serata "a spasso tra vini e sapori d'altri tempi", come recita l'ormai celebre slogan di Polu Uthar. Ci saranno i vini di molte cantine del territorio, gli stand gastronomici con tante prelibatezze, i prodotti degli artigiani e non mancherà l'intrattenimento musicale per tutta la serata. Sarà presente uno stand dell'associazione "Amici di Neresheim" di Bagnacavallo (Ravenna), comune con cui Pollutri ha stretto nel 2019 un patto di amicizia. Saranno identificate diverse aree di parcheggio nelle strade di accesso al paese e da qui sarà possibile raggiungere il centro storico con le navette.



In caso di pioggia l'evento sarà rimandato al giorno successivo. Per informazioni: Comune di Pollutri 0873907359 o pagina facebook dell'evento Polu Uthar