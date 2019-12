"L'amore non ha lividi", a Castiglione M.M. flash mob e panchina rossa contro la violenza sulle donne

Ieri domenica 1 dicembre presso la palestra comunale di Castiglione Messer Marino si è svolto il convegno dal titolo "L'amore non ha lividi", in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L'incontro è stato fortemente voluto e sostenuto dall'amministrazione, con l'obiettivo di attuare una corretta prevenzione per contrastare la violenza di genere.

Presenti la dottoressa Patrizia Pietropaolo, Psicologa -psicoterapeuta, l'Avvocato Tiziana Magnacca, la dottoressa Licia Zulli, responsabile del centro antiviolenza "DonnAttiva" di Vasto e dello sportello antiviolenza "Frida" di San Salvo, il Maresciallo dei carabinieri della stazione di Castiglione M. M. Francesco Tommasetti e la dottoressa Silvana Di Palma.

"Un grazie a tutti gli insegnanti e alunni dell'Istituto comprensivo di Castiglione M. M. per aver contributo all'allestimento della scalinata per il flash mob e aver preso parte attivamente ai lavori del convegno. Una grazie ai dipendenti comunali e alla guardia municipale che materialmente hanno realizzato "la panchina rossa" e a tutti i sindaci e gli Amministratori presenti e a coloro che hanno preso parte alla manifestazione", ha affermato il sindaco Felice Magnacca.