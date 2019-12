Scerni, grande successo per seconda edizione di "Sapori e Colori del Natale"

"Anche quest'anno abbiamo registrato numerose presenze, tanti visitatori e siamo veramente soddisfatti della riuscita dell'evento dove oltre ai tanti espositori si è potuto assaporare diversi piatti tipici". Questo il commento del presidente della ProLoco di San Giacomo Anna Giovanna Trivelli che aggiunge: "Ringrazio prima di tutto i componenti della Pro Loco di San Giacomo per il prezioso impegno profuso per la riuscita della manifestazione e preparazione dei piatti, come ringrazio i ragazzi dell'Oratorio, l'associazione Carnevalari scernesi, le scuole e tutte gli altri sodalizi che attraverso la loro presenza hanno collaborato alla riuscita delle due bellissime serate. Sicuramente ripeteremo l'evento l'anno prossimo e quindi - conclude Trivelli - aspettiamo numerosi come sempre tutti alla terza edizione".