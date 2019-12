Canti, balli e poesie di Natale con gli alunni di Carpineto Sinello

Quest’anno nel piccolo borgo di Carpineto Sinello la scuola Primaria e Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, ha rappresentato il Natale con canti, balli e recitazioni di poesie, anche in dialetto locale, dando alla manifestazione un’impronta di sobrietà e inclusione per un messaggio di pace, di amore ,di fratellanza e solidarietà, vista la presenza di famiglie provenienti da paesi stranieri. All’evento hanno partecipato la dirigente scolastica la Dott.ssa Aida Marrone, le autorità locali, la Pro-loco e i genitori che hanno dato, nei giorni precedenti, un notevole contributo in termini di impegno ed entusiasmo realizzando manufatti natalizi e allestendo un mercatino il cui ricavato è stato destinato, dagli stessi, all’acquisto di nuovi sussidi per la scuola. La mattinata si è conclusa con l’arrivo di Babbo Natale che ha distribuito doni tra l’euforia e l’incredulità dei più piccoli. La collaborazione scuola–famiglia- territorio, (Service Learning), avrà il proseguo nel giorno 29 dicembre trasformando le vie del paese in un piccolo presepe vivente organizzato e diretto dall’associazione Pro-loco.