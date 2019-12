Pollutri, consegna delle borse di studio a studenti meritevoli

Questa mattina nella biblioteca comunale si è svolta la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che hanno conseguito il diploma nella scuola secondaria di primo grado e superiore nel corso dell'anno scolastico 2018/19. A premiare i ragazzi il sindaco Nicola Mario Di Carlo, l'ex segretario comunale dott. Carmine Graziani, la prof.ssa Virginia Vitali, il vicesindaco Luigi Gizzarelli e l'assessore Antonio Di Martino. "E' davvero un motivo di orgoglio per tutti noi sapere che il nostro paese ha così tanti giovani studiosi e preparati, che si impegnano con tanta costanza e determinazione. Grazie agli insegnanti che hanno seguito questi studenti e grazie alle famiglie per il compito che svolgono nell'educazione dei loro figli" ha affermato il sindaco Nicola Mario Di Carlo. Oltre alle quattro borse di studio istituite dall'amministrazione comunale, ne è stata assegnata, per il sesto anno consecutivo, una alla memoria del prof. Giancarlo Galassi, per merito della moglie prof.ssa Virginia Vitali: "Ritengo significativo a livello sociale ciò che l'amministrazione comunale fa, riconoscendo il valore dei suoi migliori studenti. Sono felice di collaborare a questa iniziativa, ricordando ufficialmente e pubblicamente mio marito, prof. Giancarlo Galassi. Grazie a tutti i Pollutresi per l'accoglienza che ci hanno riservato nel corso degli anni". La borsa di studio intitolata al prof. Galassi è stata assegnata a Sofia Taraborrelli, le altre due previste per i diplomati della scuola secondaria superiore sono andate ad Alberto Sambrotta e a Chiara Tinari. Le due borse di studio per la scuola secondaria di primo grado sono state attribuite a Marta Bracalante e a Simone Del Re. "L'intelligenza è una chiave che apre tutte le porte" è stata la frase che il dott. Carmine Graziani ha voluto dedicare ai giovani premiati in conclusione della cerimonia.