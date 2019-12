Borracce in alluminio per gli alunni di Pollutri

In occasione delle festività natalizie il sindaco di Pollutri Nicola Mario Di Carlo ha voluto donare a tutti gli alunni pollutresi, dalle scuole dell'infanzia a quelli della secondaria di primo grado, 156 borracce in alluminio. L'iniziativa è finalizzata ad abbattere l'uso della plastica ed a sensibilizzare i bambini ed i ragazzi alle problematiche ambientali, insieme alle buone pratiche della raccolta differenziata. Le borracce sono state distribuite dal sindaco e dall'amministrazione comunale in occasione degli spettacoli di Natale della scuola dell'infanzia "Luca da Pollutri", della primaria "Alessandro Muzio", della secondaria di primo grado "Dante Alighieri" e della scuola dell'infanzia paritaria "Bambin Gesù". L'iniziativa sta trovando molti consensi tra la popolazione ed i bambini sono proprio i più entusiasti.