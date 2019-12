Una serata di “Stati d’animo e dintorni” a Cupello: spettacoli suggestivi e grandi emozioni

Una serata ricca di emozioni, ricordi, arte e musica a Cupello in occasione dell’evento “Stati d’animo e dintorni: note, immagini e parole." Durante l’iniziativa, si sono susseguiti veri e propri spettacoli suggestivi attraverso la sand art, esibizioni di trampolieri, attori e artisti. Presente anche l’Amministrazione Comunale. Il sindaco Graziana Di Florio ha, infatti, espresso grande soddisfazione in merito all’evento.

“L’idea di proporre questa iniziativa – spiega Manuele Marcovecchio, consigliere regionale e promotore dell'evento - nasce dalla passione per la musica, i cantautori e gli stati d’animo. Abbiamo voluto confezionare una serata da condividere insieme. Spero sia stata bella, suggestiva e che abbia fatto anche un po' riflettere. Credo che i cittadini abbiano apprezzato, anche in questo periodo natalizio, caratterizzato da sentimenti, feste, pace e gioia, questi momenti che hanno trasmesso serenità. Anche in futuro sono previste iniziative simili.”

“Abbiamo pensato ad una sorta di sorpresa insieme a Manuele Marcovecchio, che aveva bisogno di qualcuno che gli costruisse intorno un discorso artistico e fotografica – spiega Nicola Sammartino, fotografo e organizzatore dell'evento - . Abbiamo riportato le persone ad un livello di attenzione diverso da quello che adesso c’è in giro, fatto di momenti troppo scontati. E’ stata una serata ricca di riflessioni e pensieri. Ci piacerebbe ripetere momenti di questo tipo nuovamente.”