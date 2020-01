Partecipazione e interesse all'open day all'Ite "Spataro" di Gissi

Si è svolto sabato 11 Dicembre, dalle ore15:00 alle ore18:00, l’OPEN DAY presso l’ITE “Spataro” di Gissi che ha visto la partecipazione di genitori e alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, alle prese con la scelta della scuola del futuro. Il pomeriggio è stato ricco e variegato ed alunni e docenti dell’Istituto hanno accompagnato i visitatori nelle aule della scuola per mostrare loro i bellissimi e luminosi spazi e i laboratori: Informatico, Linguistico e di Impresa simulata, con strumentazioni di alto livello tecnologico. Diverse attività hanno allietato il pomeriggio entusiasmando tutti i presenti. In particolare all’interno del Laboratorio di Informatica, ci si è cimentati nell’uso dei droni e del robot Nao, programmato dagli studenti e capace di eseguire ordini e comandi. Il Laboratorio di Simulimpresa, invece, ha immerso i ragazzi in una vera e propria realtà aziendale simulando tutte le varie fasi che caratterizzano la realizzazione di un prodotto in un’impresa propriamente detta. Il Laboratorio Linguistico “Go-Go English” ed Economico “Economic Game” hanno visto, ancora una volta, protagonisti i ragazzi che si sono sfidati in alcuni giochi a quiz. Infine, il Laboratorio di Chimica ha permesso ai futuri studenti di confrontarsi con un microscopio e provarlo ad usare. Un momento importante è stato quello in cui è stato proiettato un video realizzato in occasione del programma Erasmus Plus cui la scuola ha partecipato lo scorso 26 novembre e di cui è capo-fila del progetto. Una scuola, quindi, attenta alle esigenze degli studenti presenti e futuri che coniuga il sapere con il saper fare garantendo un’ampia offerta formativa immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Le attività laboratoriali, infatti, sono molto importanti perché aiutano a tastare con mano la realtà pratica proiettando i ragazzi in un futuro non troppo lontano.