Pollutri, al via il progetto "Sentinelle del territorio"

Domani 22 gennaio alle 9.30 presso l’Auditorium della Riserva Naturale “Bosco di don Venanzio” è in programma la manifestazione di inizio del progetto “Sentinelle del proprio territorio”, progetto che si propone di istituire una collaborazione tra due generazioni diverse: adulti del Centro Anziani Comunale “I Sempre Giovani” e alunni della Scuola Secondaria di I° grado di Pollutri.

L’ambito scelto è quello dell’utilizzo della app di messaggistica WhatsApp. Si parte dalla considerazione che l’uso di WhatsApp sia diffuso sia fra i giovani che fra i meno giovani, anche se spesso il suo utilizzo attiene solo alla informazione spiccia o al momento ludico e ricreativo. Si vuole invece recuperare questo mezzo di informazione facendone un uso di alta valenza sociale, che permetta di associare le doti personali di osservazione e di analisi di ciò che avviene nell’ambiente circostante, con la necessità di vigilare attentamente su quanto attiene l’ecologia e l’ambiente, la sicurezza stradale, il corretto utilizzo delle risorse naturali e, in generale, la sicurezza intrinseca dei territori.

Il progetto pertanto prevede l’istituzione di gruppi WhatsApp costituiti sia dai giovani studenti della Scuola Secondaria di I° grado che da adulti del Centro Anziani al fine di realizzare un vero e proprio osservatorio del territorio.

Gli studenti, preventivamente addestrati e preparati sia all’uso del mezzo che all’analisi dell’opportunità della comunicazione, segnalano agli adulti situazioni che presentano criticità. In via esemplificativa: abbandono sul suolo comunale di rifiuti, imbrattamento di edifici e monumenti, difficoltà della circolazione stradale per ostacoli imprevisti, presenza di animali selvatici non controllata, presenza di persone non conosciute e sospette, senza però scadere nella mera delazione.

Gli adulti vaglieranno i messaggi pervenuti e stabiliranno l’opportunità di intervenire o ricorre all’intervento delle autorità preposte. Saranno sicuramente previsti momenti di verifica in itinere della validità del progetto, mediante esame dei messaggi e analisi delle azioni svolte, nonché la valutazione della sua adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi educativi previsti nelle fasi operative.

E’ prevista una fase preparatoria, poiché è palese che l’acquisizione della “sensibilità ecologica” passa attraverso l’informazione e la formazione. Altrettanto palese è l’importanza che i giovani soprattutto acquisiscano una sensibilità ecologica per essere sentinelle del proprio territorio; il proprio territorio inteso come bene che appartiene a tutti ed è fruibile da tutti.

La città di Pollutri ha la fortuna di possedere realmente un parco utilizzabile da tutti, il Bosco di don Venanzio, che è utilizzato nei weekend estivi dalle famiglie, per la “Festa al Bosco” organizzata dalla Consulta Giovanile e per le altre manifestazioni che vi hanno luogo durante tutto l’anno. E’ per questo che si è pensato ad una giornata di informazione-formazione rivolta agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado di Pollutri, da realizzare nel Bosco di don Venanzio, con la partecipazione delle istituzioni preposte alla salvaguardia del territorio.

Saranno presenti all’incontro con i giovani l’Amministrazione Comunale di Pollutri, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la società EcoLan spa ed i docenti della Scuola. In tale incontro i giovani studenti saranno informati sull’azione che ciascuna istituzione svolge per proteggere il patrimonio naturale del paese.

Sarà l’occasione per imparare quali rifiuti sono dannosi per l’ambiente (plastica, cicche di sigarette, ecc.), quelli che imbruttiscono il parco naturale (cartacce, rifiuti organici, ecc.), ma soprattutto dovranno cominciare ad acquisire la consapevolezza che il patrimonio di tutti appartiene ad ognuno e che deve essere un impegno considerarlo una vera propria proprietà, da difendere e valorizzare. In un eventuale secondo incontro gli anziani del Centro “I Sempre Giovani”, i genitori degli studenti, i cittadini interessati a partecipare guideranno i ragazzi a mettere in atto piccoli ma utilissimi interventi per la salvaguardia del bosco. Al progetto, ideato dal Centro Anziani “I Sempre Giovani” con il patrocinio del Comune di Pollutri, parteciperanno 19 studenti.