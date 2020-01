Pollutri, venerdì 24 gennaio raccolta imballaggi di fitofarmaci

Il Comune di Pollutri in collaborazione con EcoLan e con la Cantina Sociale S. Nicola organizza per venerdì 24 gennaio la raccolta di imballaggi di fitofarmaci. I rifiuti verranno raccolti nel centro mobile allestito presso la Cantina S. Nicola in c.da Crivella, dalle 7.30 alle 11.30. L'iniziativa è rivolta alle imprese agricole e ai piccoli imprenditori; con il servizio si provvede alla bonifica e alla raccolta differenziata dei contenitori esausti di fitofarmaci utilizzati in agricoltura, in base a quanto stabilito dall'accordo di programma "Impresa Agricola Pulita" sottoscritto dalla Regione Abruzzo. Potranno usufruire del servizio coloro i quali si saranno prenotati presso il Comune, dichiarando i kg complessivi previsti, ritirando la modulistica necessaria e le buste trasparenti in cui immettere i rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere conferiti obbligatoriamente vuoti e sgocciolati, andranno separati i contenitori di sola plastica da quelli di carta o di carta e patina di plastica. Ogni singola busta non potrà superare il peso di 5 kg ed ogni utente potrà conferire un quantitativo massimo di 30 kg per ogni trasporto. L'iniziativa verrà ripetuta venerdì 7 febbraio, sempre dalle 7.30 alle 11.30, nello stesso luogo.