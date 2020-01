Iniziati i preparativi per il Gran Carnevale Scernese

"Ad un mese circa dalla 47° edizione del Gran Carnevale di Scerni possiamo affermare senza ombra di dubbio come anche quest'anno porteremo in scena, all'interno del centro storico, una straordinaria sfilata, numerosa di enormi carri allegorici, maschere, animazione, balli e musica”. Ad affermarlo è Ottavio Ubaldi, presidente dell’associazione Carnevalari Scernesi organizzatrice dell’evento che si svolgerà il prossimo martedì 25 febbraio. “dopo le feste natalizie – spiega ubaldi – abbiamo ripreso a pieno ritmo le attività per l’allestimento dei carri e l’organizzazione di tutto l’evento. Infatti stiamo ultimando, grazie alle sapienti mani dei carnevalari, all'esperienza di molti cittadini e alla volontà di molti giovani, i grandi carri allegorici e le maschere che sfileranno all'interno del Carnevale di Scerni. Oltre ai carri allegorici anche quest’anno avremo la presenza di artisti e professionisti dello spettacolo, con l’obiettivo di dare vita ad una bella ed accogliente festa collettiva, espressione di creatività e goliardia, satira e ironia, cultura e tradizione. Il Gran Carnevale di Scerni, da sempre fiore all'occhiello delle manifestazioni scernesi, si rinnova continuamente, e punta a diventare anche uno degli strumenti di promozione del nostro territorio. Pertanto – conclude Ubaldi – aspettando tutti ad essere presenti il 25 febbraio a Scerni per non perdersi uno spettacolo unico e irripetibile”.