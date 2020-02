Teatro dialettale, il 22 febbraio la compagnia casalese “Ugo Zimarino” in scena al Cinema Teatro Ruzzi

Sabato 22 febbraio a Vasto, presso il Cinema Teatro Ruzzi, divertimento e risate sono assicurate con la compagnia teatrale casalese "Ugo Zimarino". A partire dalle ore 20,30 andrà in scena la commedia comica dal titolo "Si li tinosse ti l’aridosse, ma si’nnì tinghe chi t’aridinghe..?!?!” per la sceneggiatura e la regia di Giovanni Tiberio.

Un’opera teatrale divertente e allo stesso tempo motivazionale che, attraverso una storia avvincente, “oltre a valorizzare e far riscoprire la lingua dialettale del territorio, - spiega Giovanni Tiberio - ha come obiettivo quello di trasmettere in primis un messaggio positivo di onestà e correttezza che ci portano ad agire secondo coscienza”. La commedia ci insegna, quindi, che anche se può capitare a tutti di cadere in tentazione di qualcosa che, per portare beneficio a noi stessi è causa di problemi e disavventure altrui, l’importante, alla fine, è fare in modo che la lealtà e la correttezza, abbiano la meglio su tutto.

Saranno in scena Carlo Sallese (Sensale di Matrimonio), Alessandra Bologna (La Moglie), Dea Bernardone (La Mamma), Claudio Di Paolo (Il Fratello), Peppe Di Risio (Il Socio), (Cristian Del Monte (Il Compare), Rossano Molisani (Lo Zio) e Domenico Gnagnarella (Un Cliente) con la partecipazione straordinaria di Luigi Ferrante e Carla Zinni. L'aiuto regia sarà a cura di Maria Tieri mentre gli impianti tecnici di Marco Di Virgilio.

Apertura botteghino. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 19.30.