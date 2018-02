Test sui gas di scarico sulle cavie umane, Turdò: "È vergognoso quanto avvenuto"

Fa sinceramente specie le notizie che giungono sulla consuetudine di provare i gas di scarico non solo sulle scimmie ma anche sugli uomini, di cui sono messe sotto accusa la Volkswagen, Daimler e Bmw.

Sotto accusa Volkswagen, Daimler e Bmw. Il motivo? Capire il loro effetto sul sistema respiratorio e la circolazione del sangue.

Secondo i media citati la Società di Ricerca europea per l'Ambiente e la Salute nei Trasporti (Eugt), fondata dalle tre aziende automobilistiche, avrebbe promosso "un breve studio di inalazione con diossido d'azoto su persone in salute". Un istituto dell'Ospedale universitario di Aquisgrana avrebbe esaminato 25 persone dopo che avevano inalato le sostanze tossiche per diverse ore, apparentemente non constatando "alcuna reazione" al gas inalato.

Daimler ora prende espressamente le distanze dagli studi sugli esseri umani e dall'Eugt. "Siamo scioccati dalla portata di tali studi e dal modo in cui sono stati condotti", ha affermato con una dichiarazione citata dalla Sueddeutsche in cui ha definito tali pratiche contrarie "ai principi etici e ai valori dell'azienda". Smentite anche dalle altre società automobilistiche.

La notizia dei test aveva destato scalpore anche riferita alle sole scimmie, come rivelato dal dossier del New York Times. "Le scimmie - ha spiegato il numero uno dell'associazione tedesca contro gli esperimenti sugli animali, Klaus Kronaus - sono animali che hanno bisogno di muoversi molto, già tenerle ferme per 4 ore corrisponde a una tortura. Il gas di scarico ha poi messo a rischio la loro salute".

Dopo questa grave denuncia i colossi dell'auto si erano subito scusati, definendo quei test una follia e un errore clamoroso.

Sinceramente è vergognoso quanto avvenuto!!! Noi dobbiamo rimanere italiani con dei limiti, non rasentare l’essere incivili o addirittura nazisti.