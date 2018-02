Un nuovo percorso per la 13°edizione del Trofeo Carnevale a San Salvo

La macchina organizzativa del Trofeo Carnevale è in piena attività grazie al Velo Club San Salvo al lavoro con la cura di sempre nell'atteso evento di domenica 11 febbraio.



Un appuntamento che, come tradizione, attira il meglio del ciclismo amatoriale dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe, patrocinato dall'amministrazione comunale e l'egida della Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.



Causa il prolungarsi dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi e il restyling della viabilità a San Salvo Marina, gli organizzatori sono stati costretti a rivedere il percorso che si snoderà prevalentemente in senso antiorario per una lunghezza complessiva di 4,5 chilometri (partenza da Via Berlinguer, Via Marco Polo, Via Caboto, Via Andrea Doria, Porto Turistico, Lungomare Colombo direzione nord e ritorno a Via Berlinguer).



Un tracciato apparentemente alla portata delle ruote veloci ma costellato di curve che costringono a continui rilanci dell'andatura con scattisti e finisseur che possono dettare legge e sorprendere il gruppo nonostante il profilo altimetrico piatto.



Il ristorante-bar Agrimare è confermato il quartier generale di tutta la manifestazione (ritrovo alle 7:30) per la verifica iscrizioni e il post gara.



Due le partenze: alle 9:30 per i master 5-6-7-8 e le donne (11 giri), la seconda a seguire per élite sport e master 1-2-3-4 (12 giri).



Rispetto alle precedenti edizioni, non è previsto il pacco gara ma ad ogni partecipante sarà consegnato un numero per la lotteria di fine giornata prevista nel corso della cerimonia di premiazione.



Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad effettuare in congruo anticipo la pre-iscrizione seguendo la procedura tramite il sito www.veloclubsansalvo.it. La quota di iscrizione è di 10 euro con l'aggiunta di 2 euro per il chip.