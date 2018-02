Turdò: Verifica di accesso agli atti per i bolli scaduti nel Molise

Nella giornata di ieri presso presso la sede di Termoli della ICA Srl/Creset srl, siamo stati a ritirare le copie degli accessi agli atti in conseguenza del mandato ricevuto da diversi automobilisti in opposizione alle ingiunzioni pervenute per conto della Regione Molise.

Sono ampiamente fuori termine, quindi i ruoli richiesti sono decaduti per avvenuta prescrizione.

Nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le richieste di sgravio delle ingiunzioni ai sensi della legge 228/2012.

Si continua ad invitare i cittadini e gli automobilisti a recarsi presso la nostra sede per essere tutelati.

Si comincia a configurare anche un atteggiamento quasi vessatorio da parte della Regione Molise e per lei la società delegata alla riscossione coattiva che pur essendo a conoscenza delle notifiche realizzate fuori tempo si intestardisce a voler riscuotere quanto non gli spetta più ai sensi della legge 60 del 1986.

A maggior precisazione di fronte alla legge nessuna notifica può darsi per avvenuta in conseguenza di una mera o mirabile postalizzazione a Poste Italiane S.p.A. entro il termine, ma bensi, come legge e Cassazione vuole, la notifica si dà per avvenuta alla ricezione dell’automobilista, quindi tutti i ruoli emessi sono in quanto tali decaduti per prescrizione.

Dalla analisi delle notifiche è risultato che la stragrande maggioranza delle stesse sono state lavorate il 20 dicembre del 2013 e notificate nei mesi dopo e perché viene da chiedersi non sono state lavorate nei mesi di ottobre o novembre del 2013. Esiste il dolo verrebbe da chiedersi?

Noi pensiamo che se si insiste su questa strada, ci sia dietro lo spettro di una truffa bella e buona ai danni dei poveri ed innocenti cittadini molisani.