Turdò: Incontro con i candidati ricusati della lista Forconi

Convocata per domenica pomeriggio, 18 febbraio 2018, con inizio alle ore 19,00 presso la sede della organizzazione Italia Unita, sede condivisa con il Comitato PROTRIGNINA ABRUZZO E MOLISE un incontro dei candidati alla Camera ed il Senato in Abruzzo nella lista dei Forconi, ricusata con un colpo di mano fascista-stalinista( o di Stato) dalla Corte D’Appello dell’Aquila, non permettendoci la partecipazione alle elezioni, togliendoci un diritto democratico di partecipazione.

L’incontro è per decidere in che direzione coinvolgere gli automobilisti associati e gli abitanti dell’Abruzzo, ormai stanchi di una scarsa rappresentanza e soprattutto convinti che candidatini senza nessun radicamento territoriale , oppure persone che da quarant’anni siedono su poltrone senza dignità e senza capacità dimostrata non devono essere votati.

La nostra indicazione vuole essere quella della antipartitocrazia responsabile, la casta deve andare tutta a casa.

Il Presidente MOVIMENTO ITALIA UNITA-PARTITO DELL’AUTOMOBILISTA

Antonio Turdò