Mafalda: si lavora per attivare alcuni servizi ambulatoriali

L'Amministrazione Comunale pone sempre al centro del proprio operato il cittadino, prestando particolare attenzione alle sue esigenze e alle sue richieste.

Le misure adottate dall'Amministrazione rientrano infatti in un campo d'intervento globale, volto a soddisfare le necessità primarie del cittadino, all'interno dei diversi ambiti in cui egli vive ed opera, e principalmente la sanità, l'istruzione e il benessere collettivo.

Dopo aver provveduto alla realizzazione del nuovo plesso scolastico e alla presentazione del nuovo impianto sportivo multifunzionale, l'Amministrazione Comunale si sta impegnando fermamente a convogliare l'interessamento della Regione Molise in relazione alle problematiche socio – sanitarie del nostro territorio.

Lo scorso 13 gennaio, infatti, considerando la cospicua presenza di cittadini Mafaldesi della terza età e alla luce del conseguente incremento delle loro domande di diagnosi e cure delle malattie, l'Amministrazione Comunale ha richiesto al Direttore Generale dell' ASREM. della Regione Molise, il dott. Gennaro Sosto, e al Direttore del Distretto socio sanitario di Termoli, il dott. Giovanni Giorgetta, di autorizzare l'utilizzo della struttura di proprietà dell'ASREM, sita a Mafalda, per l'attivazione di numerosi servizi ambulatoriali per alcune ore settimanali, afferenti le seguenti branche specialistiche: cardiologia, diabetologia, ginecologia, urologia, oculistica, internistica, infermeria di comunità, supporto per pratiche amministrative.

“È facilmente intuibile– dichiara il Sindaco Riccioni – come le pessime condizioni della viabilità penalizzino fortemente i Comuni dell'entroterra, creando degli ostacoli insormontabili per la popolazione ai fini dell'accesso ai servizi sanitari di base.

Ciò risulta ancora più difficile per i nostri anziani, molti dei quali non possono avvalersi di propri mezzi di trasporto, né sostenere spese sanitarie specialistiche che normalmente sono a pagamento. Dunque l'attivazione di una sede ambulatoriale nel nostro Comune soddisferebbe le esigenze sanitarie non solo dei nostri cittadini, ma anche dei pazienti dei paesi limitrofi. Ci impegneremo pertanto a far in modo che la Regione adotti tempestivamente tale provvedimento”.

Di tutta risposta il Direttore Generale per la Salute della Regione Molise, la dott.ssa Lolita Gallo, condividendo la nostra proposta, ha sollecitato tutti i direttori dell'ASREM ad avviare prontamente il servizio.

“In attesa di una risposta definitiva – afferma il vicesindaco Rossi – noi amministratori stiamo davvero insistendo per ottenere l'attivazione delle prestazioni ambulatoriali, al di là delle pratiche burocratiche. Il presidente della Giunta Regionale Frattura e lo stesso dottor Giorgetta mi hanno assicurato il loro assenso e ciò ci fa ben sperare che la nostra richiesta venga accolta al più presto”.