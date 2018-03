Depositate le richieste di sospensione ai sensi della legge 228 contro i bolli in Molise

Nella giorni scorsi si è completato il lavoro di richiesta di sospensione ed annullamento ai sensi della legge 228 del 2012 contro le ingiunzioni di pagamento emesse dalla ICA/Creset con la richiesta dei pagamenti dei bolli per gli anni dal 2007 al 2011, in tutti questi, secondo una nostra interpretazione, la pretesa tributaria è decaduta per prescrizione. Invitiamo i cittadini tartassati a rivolgersi alla nostra organizzazione nazionale anche per rateizzazione delle ingiunzioni oppure per opporsi a cartelle pazze od altra pretesa tributaria illegittima o prescritta.

Abbiamo depositato presso la ICA Creset di Termoli i seguenti atti di decadenza per prescrizione avvenuta di:

1. Polenta A. di Ururi(CB), ingiunzione di pagamento 41498/14058;

2. Di Toro M. di Bojano(CB), ingiunzione di pagamento 34791;

3. Molino F. di Bojano(CB), ingiunzione di pagamento 38363;

4. Di Toro R. di Bojano(CB), ingiunzione di pagamento 34796;

5. Sabbatino M. di Bojano(CB), ingiunzione di pagamento 42368;

6. De Cata A.di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 20676;

7. Sciarretta M. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 29632;

8. Musacchio M. di Portocannone(CB), ingiunzione di pagamento 40168;

9. Ionata A. di Montecilfone (CB), ingiunzione di pagamento 26257;

10.Gianfelice M. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 36874;

11. Dragani M.di Montenero di Bisaccia(CB), ingiunzione di pagamento 22741-5986;

12.Di Pasquale V. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 23774;

13.Cannarsa Paolo di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 16861;

14.Cogliandro C. di Guardialfiera(CB), ingiunzione di pagamento 21126;

15.Pannunzio G. di San Salvo(CH), ingiunzione di pagamento 41698;

16.D’Altocolle D. di Budrio(BO), ingiunzione di pagamento 32406;

17.Di Pasquale L. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento;

18.Di Paolo C.di Filignano(IS), ingiunzione di pagamento 22897-22898;

19.Marasco S.L. di Campomarino (CB), ingiunzione di pagamento 39108;

20.Spatocco V.di Roccavivara(CB), ingiunzione di pagamento 29198;

21.Masciulli A. di Mafalda(CB), ingiunzione di pagamento 5287-40222;

22.Creati M.G.R.A. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 19833;

23.Mancinone A. di Guardialfiera(CB), ingiunzione di pagamento 37296;

24.De Laurentis N. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 33542;

25.Caruso M. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 18622;

26.Muratore G. di Termoli(CB), ingiunzione di pagamento 39987;

27.Carlini L. di Campomarino(CB), ingiunzione di pagamento 18125;

28.Carlini D. di Campomarino(CB), ingiunzione di pagamento 17101;

29.Di Salvo C. di Isernia, ingiunzione di pagamento 34512.