Concorso Fotografico "La Costa dei Trabocchi"

L'Università delle Tre Età di Cupello, in collaborazione con Club per l'UNESCO di Vasto, Legambiente Abruzzo, CAI Vasto, Civico Zero, Noi Costa dei Trabocchi, Università delle Tre Età di Vasto e con il patrocinio del Comune di Cupello e del Comune della Città del Vasto, organizza e bandisce un CONCORSO FOTOGRAFICO, aperto ad amatori e professionisti, senza limiti di età. Scadenza 31 Maggio 2018.



Tema del Concorso Fotografico:

la costa abruzzese ed il suo immediato entroterra, in particolare la fascia litoranea denominata LA COSTA DEI TRABOCCHI, attraverso il patrimonio ambientale, artistico, culturale, paesaggistico ed umano, nonché, la storia e le tradizioni.

Scadenza:

31 Maggio 2018

Categorie e Premi:

- NO LIMITS, dai 14 anni in avanti, amatori e professionisti, 1° 250 €, 2° 150 €, 3° 100 €, menzioni speciali;

- UNDER 14, ragazzi fino a 14 anni, al 1°, 2° e 3° buoni acquisto e targhe, menzioni speciali;

Iscrizioni:

- 10 € da 1 a 3 fotografie

- Gratuita fino ai 18 anni di età

Giuria:

Bianca Campli (Presidente), Anna Bosco, Valentina Fitti, Giuseppe Di Marco, Luigi Cinquina, Pier Luigi Ortolano, Ivano Fassiotti, Costanzo D'Angelo, Nicola Sammartino

Contatti e bando:

- Pagina Facebook: Università Tre Età Cupello

- unitrecupello@gmail.com

- Segreteria in via Marrucina 3, Cupello

- T. 338.3104091