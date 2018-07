Scomparsa di Marchionne, Di Giuseppantonio: "Scompare un grande innovatore legato all'Abruzzo"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Ho avuto il privilegio di conoscere Sergio Marchionne quando ero Presidente della Provincia di Chieti nel corso sua visita, nel luglio 2013, nello stabilimento Sevel di Atessa. Il discorso che fece in quella occasione mi diede il senso della sue capacità di manager come pochi ma anche quanto fosse attaccato all'Abruzzo".

Enrico Di Giuseppantonio, ex Presidente della Provincia di Chieti e attuale Sindaco di Fossacesia, ricorda così l'Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles N.V., Presidente e Amministratore Delegato di FCA US LLC., Presidente di CNH Industrial N.V. e Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari N.V.

"La nostra regione era nel suo cuore, teneva tanto, davvero tanto alla Sevel perché sapeva che per tanti suoi corregionali era una certezza in un momento di grande difficoltà del Paese - aggiunge Di Giuseppantonio -.

Così come teneva alla Costa dei Trabocchi. In quella sua visita alla fabbrica del Ducato chiese che cosa si stesse facendo per farne un'autentica attrazione turistica e dopo di allora continuò a informarsi. Con la sua scomparsa viene a mancare un grande innovatore e un'abruzzese doc. Nella nostra conversazione ho avuto modo di apprezzare la sua autentica umiltà, la sua pacatezza e la sua intelligenza messa aanche a servizio di una nazione. "