La costituzione del C.d.A. dell’AGIR penalizza fortemente Cupello ed il CIVETA!!!

Cupello 1/08/2018 – Mi accuseranno di essere il solito “disco rotto” perché dico e ripeto sempre le stesse cose!!!

Di fronte alle scelte compiute dalla regione Abruzzo nella costituzione del C.d.A. dell’AGIR (Agenzia Regionale dei Rifiuti) c’è da rimanere a dir poco scioccati non tanto perchè i partiti maggiori e più rappresentativi in Consiglio Regionale (P.D. E Forza Italia) abbiano trovato una quadra ed un equilibrio più che giusto in rapporto alla delicatezza del comparto rifiuti ma per il fatto che il vastese sia rappresentato dal Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca in luogo di quello di Cupello che ospita l’impianto consortile Civeta in via di definitivo ed irreversibile processo di privatizzazione.

Senza “SE” e senza “MA” toccava a Cupello esprimere la rappresentanza del territorio all’interno del C.d.A. dell’AGIR!!!

Purtroppo a poco è servito il recente “cambio di casacca” e la presenza fisica al nazionale raduno di Pontida della Lega se poi tutto ciò, al di là dell’utilità che può avere in vista di una possibile candidatura personale alle prossime elezioni regionali, nulla ha portato in termini di “valore aggiunto” per una più diretta tutela della propria comunità e del territorio.

Certamente l’espressione del Sindaco di San Salvo all’interno del C.d.A. palesa la chiara volontà politica regionale a marginalizzare ulteriormente il consorzio CIVETA, la sua natura pubblica è ormai irreversibilmente perduta così come quella, nobile ed originale, di centro di compostaggio e riciclaggio.

Oggi, è sotto l’occhio disinteressato di tutti, è sempre e solo discarica di rifiuti per di più non solo locali o regionali ma provenienti da fuori regione.