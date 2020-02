Ecco i mestieri che in Abruzzo ti garantisco il lavoro subito

Con un tasso di disoccupazione oltre il 10% in Abruzzo e con segnali negativi sul fronte occupazionale, colpisce che ci siano ancora molti mestieri che le aziende anche nella nostra regione faticano a trovare. Tra questi le figure più richieste sono: manutentori meccanici, fresatori, tornitori, saldatori e carpentieri. Le aziende del territorio sono alla costante ricerca di figure in questo settore in cui non c’è stato un adeguato ricambio generazionale e diventa sempre più difficile reperirle. Parliamo del lavoro che c’è e che il nostro mercato del lavoro non è in grado di offrire.

La filiale di Vasto di Orienta, una delle principali agenzie per il lavoro italiane, organizza per il giorno 4 febbraio 2020 un Open Day dedicato alla ricerca e alla formazione di questi lavori. Il 4 Febbraio si terrà l'Open Day della Filiale Orienta di Vasto di Via Vittorio Veneto, 5. Ci saranno 2 turni di selezione: la mattina, dalle ore 11:00 alle ore 13:00; il pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

I candidati saranno accolti dai selezionatori con i quali sosteranno un colloquio conoscitivo. Orienta dalla sua parte ha già colto queste esigenze e si sta muovendo con le aziende clienti per formare una nuova leva di professionisti del settore. Tra le attività offerte anche quella della realizzazione di corsi di formazione con le aziende per restituire al territorio professionalità che stanno scomparendo e che garantirebbero un’occupazione immediata.

“Siamo molto vicini alle problematiche delle aziende del territorio – spiega Gianluca Di Camillo, responsabile della filiale Orienta di Vasto-. Bisogna ripartire dalle radici, investire sui giovani per non far morire un settore che ha dato, e sono sicuro darà ancora tanto, alla nostra terra”.