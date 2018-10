L'Abruzzo premiato ai Food and Travel Awards

L'Abruzzo è ufficialmente una delle tre 'regioni dell'anno', insieme a Piemonte e Puglia. Il riconoscimento è arrivato nell'ambito dei Food and Travel Italia Awards 2018, premio internazionale di enogastronomia e turismo istituito dal Food and Travel Magazine.

L'iniziativa vuole celebrare le eccellenze italiane e internazionali che nel corso dell'anno si sono contraddistinte per qualità dei prodotti e dei servizi di accoglienza. Quest'anno la manifestazione finale si è tenuta in Sardegna, nel Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula. Presente a ritirare il riconoscimento l'assessore al turismo della Regione Abruzzo, Giorgio D'Ignazio, che si è detto molto orgoglioso che la regione sia stata scelta per qualità ed eccellenza dell'offerta turistica "come servizi ed enogastronomia che abbiamo la fortuna di poter coniugare con le meraviglie di un patrimonio paesaggistico e naturalistico dal valore inestimabile".

La nostra regione è stata "notata" dai giurati internazionali grazie alla grande varietà dei paesaggi, che vanno dalle coste sabbiose dell'Adriatico alle cime dell'Appennino, alla notevole estensione di parchi nazionali ed aree naturalistiche protette, alla ricchezza di eremi e monasteri storici accanto ai tanti borghi antichi e, non in ultimo, alla qualità dei servizi di accoglienza coniugato alle tante eccellenze enogastronomiche che stanno ottenendo via via più visibilità in ambito non solo locale.