Campionato nazionale del salame: premiate le ventricine di Scerni, Furci e Fresagrandinaria

Si è tenuta lo scorso 24 gennaio presso il Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara la finale della 14esima edizione del Campionato nazionale del salame.

L’Accademia della Ventricina di Scerni porta il nobile salume sul tetto d’Italia. Miglior insaccato d’Italia con carne di Suino Nero Razza Casertana. Altre due ventricine del vastese premiate: Racciatti Alessandro di Furci sul podio, terzo assoluto, con la sua ventricina di carne di suino rosa e Di Fiore Stefano con la ventricina Bontà Di Fiore per la categoria dei salami speciali. Insomma un trionfo per la ventricina del vastese a questa 14° edizione.

A caldo abbiamo sentito i protagonisti iniziamo con Di Lello Luigi Accademia della Ventricina, "Orgogliosi della nostra azienda, le Fattorie del Tratturo di Scerni, in primis con i soci che hanno creduto a questa avventura, a tutti i collaboratori della nostra azienda, orgoglio di portare con la ventricina, Scerni e l’Abruzzo ai vertici della salumeria nazionale”. “Abbiamo vinto altre volte questo ambitissimo riconoscimento”, continua Di Lello “ma questa volta abbiamo alzato l’asticella abbiamo concorso per il riconoscimento più ambito, quello con più tradizione, con più cultura, con più ricerca tecnologica dietro ovvero l’utilizzo della carne di suino nero di razza autocona italiana, il “Nero Casertano” una delle sole cinque razze autoctone registrate oggi in Italia. Quindi un grazie speciale al nostro allevatore di riferimento per questi suini neri, L’Azienda Agricola di Ruscitto Alessandro, Molise".

Per la categoria di salumi ottenuti con razze più recenti, di suino rosa per il secondo anno consecutivo Racciatti Sandro di Furci sale sul podio. “E’ stata una lotta serrata fino alla fine, contentissimo del risultato, il rammarico è solo che per soli due punti non abbiamo raggiunto il gradino più alto. Ha vinto la Soppressa veneta ed al secondo posto un salume affinato al fieno del Trentino”. Racciatti replica il podio con la sua salsiccia di fegato piccante giungendo al secondo posto.

A conclusione riconoscimento per Bontà di Fiore di Fresagrandinaria nella categoria dei salami speciali. “Ho già vinto questo campionato anni fa ma è sempre un’emozione partecipare, concorrere e confrontarsi. In qualità di presidente dell’Associazione di Tutela della Ventricina del vastese faccio i complimenti ai colleghi di Lello e Racciatti e fiero che nella categoria dei salami speciali ottengo questo premio".