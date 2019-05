“Tanti partecipanti e nuove amicizie”, a Monteodorisio torna il 3° raduno AlfaClub ‘Fieri di essere Alfisti’

MONTEODORISIO - Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, torna a Monteodorisio il raduno AlfaCub “Fieri di essere Alfisti,” in programma il prossimo 9 giugno in piazza Umberto I. L’evento, giunto alla sua terza edizione, vedrà sfilare tante autovetture lungo le vie del paese per poi proseguire con un giro turistico tra la vicina Cupello e San Salvo.

“Quest’anno avremo un numero superiore di partecipanti provenienti da tutta Italia – afferma Christian Truddaiu, organizzatore della manifestazione – dobbiamo aspettarci tanto divertimento, nuove amicizie e buon cibo, tutto è stato studiato nei minimi dettagli. Il raduno assume carattere nazionale, siamo soddisfatti del lavoro svolto finora, ci siamo impegnati per ricercare i modelli più rari, nonché per introdurre la gara sound, nella quale verranno premiate le auto più rumorose. Invitiamo tutti a partecipare a questo imperdibile appuntamento.“

Di seguito il programma completo dell’evento:

- 8.30: ritrovo degli Alfisti presso Piazza Umberto I a Monteodorisio (CH), Abruzzo https://goo.gl/maps/FEdCuFfGih82 ;

- 11. 00: partenza della carovana per attraversare le vie di Monteodorisio, Cupello, San Salvo e San Salvo Marina;

- 12.30: breve sosta al parcheggio “La Caravella” lungo il viale Cristoforo Colombo (San Salvo Marina);

- 13.15: arrivo presso il ristorante "Il Vecchio Casale" sito in San Salvo Contrada Bufalara;

- 17.00: partenza dal ristorante per giungere in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo per proseguire con le premiazioni.

Per il percorso da seguire è possibile consultare il seguente link: https://goo.gl/maps/8maTadqkfb82

PREMIAZIONI

I riconoscimento verranno consegnati ai partecipanti secondo i seguenti criteri:

- L'Alfista più anziano;

- L'Alfista più giovane;

- L'Alfa Romeo più datata (calcolata in base all'anno di produzione);

- L'Alfa Romeo più nuova (calcolata in base all'anno di immatricolazione);

- L'Alfa Romeo più rumorosa (categorie benzina e diesel). I sound verranno testati con fonometro a distanza di 20 cm paralleli allo scarico;

- L'Alfa Romeo più chilometrata (valgono i chilometri certificati);

- L'Alfa Romeo più femminile;

- Medaglie per tutti

Per maggiori informazioni contattare:

Christian Truddaiu: 388/7529870

Daniele Bontempo: 388/9573605