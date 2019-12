Pienone al PalaBcc di Vasto per HFC e 'Fight Clubbing The Reality': Alfieri e Trivilini vincono in casa

Grande partecipazione al PalaBcc di Vasto, in occasione della 25^ edizione del Fight Clubbing International Championship, il più grande evento di Fighting d’Italia, in concomitanza con la seconda edizione di HFC (Histonium Fighting Championship).

La manifestazione si è articolata in due momenti: il “Trofeo Elite di Pugilato Abruzzo vs Resto d’Italia”, patrocinato dalla FPI, con una selezione dei migliori pugili locali che hanno affrontato i migliori atleti provenienti da altre regioni, avente come clou un entusiasmante match professionistico serale; il “Reality Fight Clubbing”, patrocinato dalla Fikbms, al quale hanno partecipato i grandi campioni internazionali del ring, che si sono affrontati in match pro di Kickboxing, K-1, MMA, Muay Thai.

Durante la manifestazione, si sono susseguiti alcuni spettacoli di danza, esibizioni di arti marziali, eventi ricreativi, campagne sociali e attività specifiche per donne, bambini, adolescenti e disabili, alla presenza di celebrità e testimonial famosi, come il pluricampione del mondo Fabio Siciliani.

Sul ring di casa, è arrivata la vittoria per Luigi Alfieri, il giovane pugile vastese della San Salvo Boxe che ha battuto ai punti Giuseppe Rauseo, nel suo secondo match da professionista affrontato (2 affermazioni su 2 nel suo percorso). Grande soddisfazione anche per Andrea Trivilini, il giovane atleta vastese allievo di Giuseppe La Verghetta di Sparta Group Academy, che ha battuto ai punti Domenico Deleuterio nel match di kick boxing.

“Quando ci sono impegno e sacrifici, i risultati arrivano - commenta Andrea Trivilini - per me è stato un riscatto, perché nell’edizione passata ho perso. Quest’anno sono salito sul ring con tutte le intenzioni positive e tutti i sacrifici fatti in palestra sono stati ripagati. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici, a partire dal maestro Giuseppe La Verghetta, con cui mi alleno da tanti anni, due ragazzi della Oltre Corpo di Lecce del maestro Fabio Siciliani e il maestro Antonio Ciarrocchi, della Boxe Termoli e tutte le persone che mi sono state vicine. Il segreto per vincere è impegnarsi, quando pensi di non farcela più, è proprio in quella situazione che devi dare il meglio di te stesso.”

Bella soddisfazione per il maestro Giuseppe La Verghetta, che ha detto, con un po' di emozione: “Siamo contentissimi, abbiamo fatto il pienone, credo che i miei ragazzi si siano allenati tanto, abbiano portato una bella vittoria. Sono soddisfatto per loro.”

“E’ andata bene, ma poteva andare meglio – spiega Luigi Alfieri - Questo è solo l’inizio, e al più presto voglio puntare a un titolo. Per arrivare a grandi risultati è necessario avere tanta preparazione, fare sacrifici e allenamenti e avere buone persone con cui lavorare.”

Felici per l’esito del match, Alfredo Campitelli, tecnico di pugilato e Domenico Urbano, formatore della San Salvo Boxe. “Mi aspettavo che Luigi raggiungesse questo risultato – sostiene Urbano - conosciamo il valore del suo avversario, Rauseo, che ha battuto pugili di serie A. Lui viene da un’ottima scuola campana ed è mancino. Ho lavorato con Luigi proprio su comportarsi con un pugile di guardia mancina.

Le novità. “Gli atleti che disputeranno il match più bello o quelli che faranno i KO più belli della serata sceglieranno lo sfidante della semifinale, quindi non finiscono qui le novità – dichiara Andrea Sagi, presidente del Fight Clubbing e organizzatore del reality - . Dopo aver concluso i quarti di finale, il secondo appuntamento del torneo è fissato il 12 marzo 2020 a Lecce, per poi chiudere a Pescara, sabato 16 maggio 2020 al Palasport ‘Giovanni Paolo II’.

Di seguito, il servizio sul Fight Clubbing International Championship e HFC 2019.

RIPRESE DI ROMINA FITTI

SERVIZIO E MONTAGGIO DI ANGELA MENNA