Nona edizione dei Luoghi del Cuore FAI: la classifica dei siti del Vastese

Si è conclusa la nona edizione dei Luoghi del Cuore 2018, organizzata dal FAI, Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Un successo senza precedenti, un numero che non dimenticheremo perché dietro a ogni voto ci sono la passione, l’impegno e l’amore per il nostro Paese di tante, tantissime persone” il commento dell’associazione.

Questa edizione ha coinvolto i “luoghi italiani da non dimenticare” ubicati in ben 6.412 comuni (l’80,6% dei comuni italiani): 37.237 i luoghi votati, oltre due milioni di voti raccolti. La classifica generale ha visto trionfare l’area naturalistica di Monte Pisano, Calvi-Vicopisano, Pisa, Toscana (1° posto, 114.670 voti), sul podio anche il Fiume Oreto di Palermo, Sicilia (2° posto, 83.138 voti) e l’Antico Stabilimento Termale di Porretta Terme, Bologna, Emilia-Romagna (3° posto, 75.740 voti).

Il luogo abruzzese più votato è stato il Trabocco Turchino di Marina di San Vito Chietino che si è posizionato 14° con 20.077 voti.

Per quanto riguarda i Luoghi del Cuore del Vastese, il miglior piazzamento è quello dell’Area Archeologica delle Terme Romane di Vasto che conclude 168° con 2.879 voti. Scorrendo la classifica troviamo la Costa Teatina dei Trabocchi di Vasto al 509° posto con 182 voti e il sito archeologico e naturalistico di Roccaspinalveti Vecchia al 556° posto con 134 voti. Nessun altro luogo del Vastese ha superato i cento voti.

La classifica consente a quelli più votati di ottenere un finanziamento per il loro recupero, il ripristino o restauro e la loro valorizzazione. Al luogo che si è classificato per primo vanno 50 mila euro, 40 mila al secondo e 30 mila al terzo. La presenza in classifica permette a luoghi poco conosciuti di ottenere visibilità e attrarre di conseguenza visite, collaborazioni e contributi. I luoghi che hanno ottenuto almeno duemila voti potranno ottenere anche successivi progetti Fai-Intesa San Paolo fino a 30 mila euro.

Si riporta la classifica dei luoghi del Vastese che hanno avuto almeno dieci voti :

168° - Area Archeologica delle Terme Romane, Vasto – 2.879 voti.

509° - Costa Teatina dei Trabocchi, Vasto – 182 voti.

556° - Roccaspinalveti Vecchia, Roccaspinalveti – 134 voti.

612° - Dune di Casalbordino, spiaggia, Casalbordino– 75 voti.

615° - Parco Marino Costa dei Trabocchi a Casalbordino – 72 voti.

649° - Riserva Naturale di Punta d’Erce o Punta Aderci, Vasto – 38 voti.

651° - Torre di Furci, Furci – 36 voti.

661° - Chiesa di Santa Maria o del Purgatorio, Carunchio – 26 voti.

665° - Chiesa di San Giovanni Battista, Carunchio – 22 voti.

668° - Quercia secolare di Castelguidone, Castelguidone – 19 voti.

668° - Bosco con quercia secolare del Santuario S. Maria Mater Domini, Fraine – 19 voti.

668° - Bosco degli Ulivi, Lentella – 19 voti.

668° - Tracciato ex Ferrovia Costa Vastese, Vasto – 19 voti.

669° - Castello D’Avalos, Vasto – 18 voti.

669° - Chiesa della Madonna del Carmine, Vasto – 18 voti.

669° - Faro di Punta Penna, Vasto – 18 voti.

670° - Lido di Casalbordino, Casalbordino – 17 voti.

671° - Palazzo Ducale Bassi d’Alanno, Carpineto Sinello – 16 voti.

671° - Golfo di Vasto, Vasto – 16 voti.

672° - Chiesa Stella Maris, Vasto – 15 voti.

672° - Giardino di Palazzo Marchesani, Vasto – 15 voti.

673° - Spiaggia di Vasto Marina – 14 voti.

674° - Giardino di Palazzo Cardone, Vasto – 13 voti.

675° - Ferrovia storica Ortona-Casalbordino – 12 voti.

676° - Santuario Santa Maria Mater Domini, Fraine – 11 voti.

676° - Castello di Monteodorisio, Monteodorisio – 11 voti.

676° - Spiaggia di San Salvo, San Salvo – 11 voti.

676° - Spiaggia di Punta Penna, Vasto – 11 voti.

677° - Area Archeologica di Santo Stefano in Rivo Maris, Casalbordino – 10 voti.

677° - Villa Cipressi, Vasto – 10 voti.