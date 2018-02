Torna il Carnevale con le sue golose ricette della tradizione

Il carnevale è ormai alle porte e fervono i preparativi tra costumi, coriandoli e stelle filanti.

Ad onorare la festa, ultima occasione per le “abbuffate goderecce”, non possono mancare i dolci tipici della tradizione.

Ma facciamo prima un passo indietro per capire come mai il carnevale sia l’ultima chance per i più golosi.

Nella tradizione cattolica, infatti, il rito carnevalesco precede la quaresima ed ha il suo culmine nel martedì grasso, che quest’anno ricade il 13 febbraio ed è l’ultimo giorno in cui è concesso “banchettare”.

Il termine “carnevale”, infatti, deriva da “carnem levare”, che letteralmente significa abolire la carne, e anticamente indicava l’inizio del periodo di astinenza e digiuno.

Tanti sono i dolci tipici che contraddistinguono ogni regione.

In Abruzzo, nelle Marche e nel Molise, un posto d’onore lo occupa la cicerchiata, mentre solo a Vasto, in particolare, non possono mancare i cosiddetti “ravioli dolci”.

Con tutta probabilità il nome “cicerchiata” ha origine medievale e deriverebbe dalla cicerchia, legume simile al pisello e al cece, per cui il significato sarebbe quello di "mucchio di cicerchie".