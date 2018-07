Arriva il Carnevale d'estate a Castiglione Messer Marino: "Una giornata all'insegna di maschere e tradizioni"

Fervono i preparativi a Castiglione Messer Marino in occasione del primo appuntamento di "Maschere e tradizioni." Un vero e proprio carnevale estivo in programma per il prossimo 12 agosto, organizzato dall'associazione culturale "Pulgenella". La giornata si articolerà in una serie di entusiasmanti iniziative che vedranno il coinvolgimento di quattro gruppi in maschera: 2 abruzzesi ("I Pulcinella" del paese e "I Mazzaroun" di Schiavi d'Abruzzo), "I zann" di Acquasanta Terme dalle Marche e direttamente dal Molise, l'Orso di Jelsi.

Si partirà alle ore 10 con il convegno dal titolo "Maschere rituali dell'Appennino" con la partecipazione di Adriana Gandolfi, antropologa del Museo delle Genti d'Abruzzo per poi proseguire con la presentazione del libro su " I Zann" di Acquasanta e dei dvd dei Pulcinella di Castiglione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 ci sarà il ritrovo in via Felice Lonzi per dare via al corteo che seguirà il seguente itinerario: via Garibaldi, Colle Chiavaro, piazza Municipio, via Roma e Via Istonia.

A chiudere l'evento sarà lo stand della festa della birra che vedrà i protagonisti della manifestazione riunirsi tutti insieme.