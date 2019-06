Domenica 9 giugno a Monteodorisio il 3° raduno Alfa Romeo: "Attendiamo con piacere tutti i partecipanti"

E’ tutto pronto a Monteodorisio per il 3° raduno AlfaClub “Fieri di essere Alfisti.” Domenica 9 giugno, dalle ore 8.30, oltre 50 partecipanti provenienti da quasi tutta Italia, si ritroveranno con le proprie autovetture in piazza Umberto I, per un evento “curato nei minimi particolari.”

“Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, da parte di molte persone che hanno partecipato all’evento è arrivata volentieri la richiesta di riproporre questo imperdibile appuntamento – afferma Christian Truddaiu, organizzatore del raduno – credo che tutti gli alfisti debbano partecipare almeno una volta all’anno ad un raduno dedicato alle Alfa Romeo. Per noi è un grande piacere vedere così tanta gente venire a trovarci e stare insieme. Questo raduno può essere considerato un vero e proprio valore aggiunto per il nostro territorio.”

“Vogliamo ringraziare il Comune di Monteodorisio per la collaborazione dimostrata, affinchè questo evento si ripetesse – spiega Gavino Truddaiu, presidente regionale ASI - quest’anno avremo più presenze, questo significa che l’anno scorso i nostri ragazzi hanno lavorato bene. Il raduno è un momento di aggregazione, di attività sociale e di partecipazione. La giornata terminerà in Piazza Papa Giovanni XXIII, a San Salvo, dove si terranno le premiazioni. Ringraziamo il Comune di San Salvo per la partecipazione e attendiamo il Sindaco, Tiziana Magnacca per le premiazioni finali. Aggiungiamo che per i prossimi anni ci piacerebbe portare i partecipanti anche nei punti più caratteristici del nostro paese, facendo conoscere loro i nostri prodotti tipici.”

“Tra le novità c’è sicuramente la gara rombo divisa in due categorie (gasolio e benzina) – chiosa Daniele Bontempo, organizzatore dell’evento - in base alla macchina più rumorosa utilizzeremo un fonometro per rilevare i decibel della vettura. Questo ci servirà per decretare il vincitore della gara secondo le due categorie. Sono tanti criteri in base ai quali i partecipanti verranno premiati. Nel corso della mattinata è previsto un bel giro turistico tra Monteodorisio, Cupello e San Salvo Marina – aggiunge Bontempo – abbiamo registrato una maggiore partecipazione e questo non farà altro che darci quella spinta in più per impegnarci a riproporre l’evento anche per il prossimo anno.”

Di seguito il programma completo dell’evento:

- 8.30: ritrovo degli Alfisti presso Piazza Umberto I a Monteodorisio (CH), Abruzzo https://goo.gl/maps/FEdCuFfGih82 ;

- 11. 00: partenza della carovana per attraversare le vie di Monteodorisio, Cupello, San Salvo e San Salvo Marina;

- 12.30: breve sosta al parcheggio “La Caravella” lungo il viale Cristoforo Colombo (San Salvo Marina);

- 13.15: arrivo presso il ristorante "Il Vecchio Casale" sito in San Salvo Contrada Bufalara;

- 17.00: partenza dal ristorante per giungere in Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo per proseguire con le premiazioni.

Per il percorso da seguire è possibile consultare il seguente link: https://goo.gl/maps/8maTadqkfb82

PREMIAZIONI

I riconoscimenti verranno assegnati ai partecipanti secondo i seguenti criteri:

- L'Alfista più anziano;

- L'Alfista più giovane;

- L'Alfa Romeo più datata (calcolata in base all'anno di produzione);

- L'Alfa Romeo più nuova (calcolata in base all'anno di immatricolazione);

- L'Alfa Romeo più rumorosa (categorie benzina e diesel). I sound verranno testati con fonometro a distanza di 20 cm paralleli allo scarico;

- L'Alfa Romeo più chilometrata (valgono i chilometri certificati);

- L'Alfa Romeo più femminile;

- Medaglie per tutti

Per maggiori informazioni contattare:

Christian Truddaiu: 388/7529870

Daniele Bontempo: 388/9573605