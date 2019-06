"Un raduno con i fiocchi", grande successo a Monteodorisio per l'evento dedicato alle Alfa Romeo

MONTEODORISIO – Si è concluso in maniera del tutto positiva il 3° raduno “Fieri di essere Alfisti”, l’evento dedicato alle Alfa Romeo, che si è svolto ieri mattina nel piccolo borgo di Monteodorisio. Numerosi i partecipanti, che, dopo essersi riuniti in piazza Umberto I, hanno sfilato con le proprie autovetture lungo le vie principali del paese per poi proseguire a Cupello e a San Salvo.

“Tante persone provenienti da tutta Italia, oltre 70 auto, più di 130 persone – afferma Christian Truddaiu, organizzatore dell’evento – un terzo raduno con i fiocchi, ci siamo impegnati ancora di più e la gente è felice, tutto procede per il meglio, le persone sono venute da Varese, dalla provincia di Lecce, Frosinone e molti dall’Abruzzo, cosa che l’anno scorso non abbiamo riscontrato.”

“Non mi aspettavo di vedere tutte queste persone, l’evento sta andando benissimo e il tempo è dalla nostra parte, ringrazio tutti i partecipanti, siamo tutti una famiglia – spiega Daniele Bontempo, organizzatore- partecipiamo da tutta Italia e questo mi fa piacere. Essere alfista è qualcosa che mi appartiene quasi dalla nascita, l’Alfa Romeo è un marchio italiano, posso dire che è la mia ragazza. Ringrazio tutte le persone che sono qui e gli alfisti, l’anno prossimo faremo ancora meglio e vorrei che molta più gente venisse perché dobbiamo rendere il nostro raduno non solo nazionale, ma mondiale. Ringrazio tutti gli sponsor e i partecipanti, senza di loro tutto ciò non si sarebbe avverato.”

“Molte iscrizioni, il raduno è riuscito al 100% - dichiara Gavino Truddaiu, presidente regionale ASI – questi eventi sono momenti di aggregazione sociale, che arricchiscono il territorio, perché le persone che vengono da fuori possono conoscere tutte le caratteristiche del nostro paese. Ringrazio il Comune di Monteodorisio, il sindaco Catia Di Fabio che ci ha dato la possibilità di usufruire della piazza per portare tutte queste belle auto e far sì che il paese veda quello che si può fare anche con le associazioni."

“Abbiamo deciso di partecipare perché ci ha spinto la passione – chiosa Settimio Parelli, uno dei partecipanti - siamo molto vicini ai ragazzi abruzzesi, ci siamo divertiti l’anno scorso e più si va avanti, più partecipanti ci saranno, consiglio ai molti appassionati di Alfa Romeo di partecipare a questo raduno perché è uno degli eventi più belli che ci sono nella zona.”

"Partecipando con la mia Alfa Romeo Giulia quadrifoglio è stata una grande soddisfazione - dice Valerio da Guardiagrele - ringrazio lo staff che mi ha invitato e spero di poter venire anche in futuro ai prossimi eventi.”

Di seguito le interviste ai protagonisti dell'evento

RIPRESE, SERVIZIO E MONTAGGIO DI ANGELA MENNA