Gruppo di turisti a Monteodorisio, cena con panorama dal castello: "Grazie della calorosa accoglienza"

MONTEODORISIO - Una cena originale quella preparata a Monteodorisio da un gruppo di turisti provenienti da Würzburg (Germania). Un tavolo, un buon sugo di pesce e il panorama dal castello del piccolo borgo sono stati gli “ingredienti” che hanno caratterizzato una serata all’insegna del buon cibo e dell’allegria per i turisti che dallo scorso sabato sono arrivati in paese.

Due studentesse tedesche della facoltà di Media Management ci raccontano la loro impressione su Monteodorisio. “Siamo qui per un progetto avviato dalla nostra università, dobbiamo realizzare un reportage per un ristorante in Germania e il titolare del locale è di Monteodorisio - afferma Allegra König - questo è il motivo per cui sono qui, mostrare com’è la vita in Italia e soprattutto in questa realtà. Questo paese è molto bello, le persone molto carine e accoglienti. Continuate a mantenere la vostra calorosa accoglienza, perché qui riesci a sentirti a casa."

“Stiamo girando un documentario per “Pasta e Olio”, un ristorante in Germania, vogliamo anche creare scatti e raccogliere qualcosa di carino - dice Hannah Kees - l’Italia è molto bella, in Germania abbiamo molte case moderne, qui è tutto così carino, antico. Ci siamo molto divertite qui, vorremo tornare in vacanza in questo paese anche l’anno prossimo.”

Di seguito l'intervista.

